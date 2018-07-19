NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:32

Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 öğrenci alacak

Türkiye’nin 16 Hafızlık Program Okulundan biri olan Nevşehir’in Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018/2019 öğretim yılında yetenek sınavı ile 8. sınıfı bitirmiş hafızlık belgesine sahip 30 öğrenci alacak.Sınav başvurularının...

Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 öğrenci alacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’nin 16 Hafızlık Program Okulundan biri olan Nevşehir’in Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018/2019 öğretim yılında yetenek sınavı ile 8. sınıfı bitirmiş hafızlık belgesine sahip 30 öğrenci alacak.

Sınav başvurularının 01 - 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı, sınavların ise 28 Ağustos -07 Eylül 2018 tarihleri arasında Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılacağı bildirildi. Öğretmenlerin yakın ilgisi, modern sınıfları, laboratuvarları, sosyal ortamları ve son derece konforlu yurdu ile öğrencilere kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam sağlandığını belirten Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Çapan Akkurt; "Türkiye’nin her tarafından Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edip ilk 5 sırada yerleşen öğrencilerimize burs imkanı da sağlanacaktır" dedi.

Öğrenciler; başvuru şartlarını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün https://dogm.meb.gov.tr/web adresinde yer alan https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/13172556_HafizlarinEgitimGorecegiOkullar.pdf alt modülünden öğrenebilirler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku