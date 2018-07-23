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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32

Acıgöl eğitimi proje desteğinden yararlanacak

2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Acıgöl Kaymakamlığı Proje ekibi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan 2 proje kabul edilerek Acıgöl eğitimine ilk kez Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmış oldu.Acıgöl...

Acıgöl eğitimi proje desteğinden yararlanacak
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2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Acıgöl Kaymakamlığı Proje ekibi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan 2 proje kabul edilerek Acıgöl eğitimine ilk kez Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmış oldu.

Acıgöl İlçesi adında destek çıkan projeler; Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ‘Geleceğim Kodlamada’ adlı başvuruya ait 184.680,40 TL tutarında hibe desteği.

Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ´Gökyüzü Okuluma Geliyor´ isimli proje başvurusuna da 45.900,00 tutarında hibe desteği verildi.

Acıgöl Kaymakam V.Çağlar Tekin, “Projelerin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Acıgöl Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut’a, Acıgöl Kaymakam Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı’ ya İlçemiz adına projelerde emeklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Uğur Çatkılı’ya, projelerin ilk aşamasından son aşamasına kadar kontrolünü sağlayan Acıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Caner Ertaş’a ve proje ekibine teşekkür ederim. Acıgölümüz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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