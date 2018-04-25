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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:03

Acıgöl Gençlik Merkezi öğrencileri sergi açtı

Acıgöl Gençlik Merkezi kurs öğrencileri ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kültür merkezinde sergi açıldı.Acıgöl Gençlik Merkezinde kurslara katılan kursiyerler ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından,...

Acıgöl Gençlik Merkezi öğrencileri sergi açtı
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Acıgöl Gençlik Merkezi kurs öğrencileri ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kültür merkezinde sergi açıldı.

Acıgöl Gençlik Merkezinde kurslara katılan kursiyerler ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, cam vitray, yağlı boya, kuling ve özgün çalışmalardan oluşan sergi Acıgöl Belediyesi Kültür merkezinde açıldı. Açılışa Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar ve protokol üyeleri katıldı.

Öğrenciler tarafından açılan resim sergisi bir hafta boyunca ziyarete açık tutulacak.
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