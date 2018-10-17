Afgan uyruklu 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu S.A.’nın ikametinde yaptığı aramada altı parça halinde 18,87 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk ali makamlarca uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.