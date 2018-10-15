NEVŞEHİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:45

AK Parti Batman Kadın Kolları yönetici ve üyeleri Nevşehir’de

AK Parti Batman Kadın Kolları yönetici ve üyelerinden oluşan 45 kişilik heyet, tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek için geldikleri Nevşehir’de, onurlarına verilen öğle yemeğine katıldılar.Batman’dan gelen ak Parti Kadınlar Kolu...

AK Parti Batman Kadın Kolları yönetici ve üyeleri Nevşehir'de
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AK Parti Batman Kadın Kolları yönetici ve üyelerinden oluşan 45 kişilik heyet, tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek için geldikleri Nevşehir’de, onurlarına verilen öğle yemeğine katıldılar.

Batman’dan gelen ak Parti Kadınlar Kolu yönetici ve üyeleri için Nevşehir Konağı’nda verilen öğle yemeğine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç katıldı.

Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, Batman’dan gelen kadınlara hoş geldiniz diyerek bir süre sohbet etti.

AK Parti Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Bilgiç’in refakat ettiği Nevşehir gezisine katılanlar için verilen öğle yemeği sonrasında, AK Parti Batman Kadınlar Kolu Başkanı Mevlüde Bilici, Aktaş ve Belediye Başkanı Seçen’e çeşitli hediyeler takdim etti.
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