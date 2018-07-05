NEVŞEHİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:30

AK Parti heyeti NTSO Başkanı Parmaksız’ı ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız,...

AK Parti heyeti NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti
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AK Parti Nevşehir Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öbekli, Meclis Üyesi Cavit Vergiveren ile Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş hazır bulundu.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ak Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Nevşehir gündemi üzerine yapılan sohbetin ardından, Ülkemiz ve İlimiz için beraber çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Parmaksız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Açıkgöz ve Menekşe’ye görevlerinde başarılar diledi.
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