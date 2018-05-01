AK Parti İl Başkanı Yanar, İşçi Bayramını kutladı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günüdür. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkemizin kalkınmasında büyük katkılar sağlayan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Yeni Türkiye mücadelesinde en büyük dayanağın emek ve alın teri olduğunu bu özel günün güçlü ve kalkınmış bir Türkiye için önemli bir adım olduğunu belirtti. 1 Mayısların artık anlamına yaraşır bir şekilde, kavganın, şiddetin, çatışmanın günü değil, birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve baharın günü olduğunu ifade eden Yanar; “1 Mayıs, dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olup, tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeridir. Bu güne kadar tüm dünyada Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kutlanmakta olan 1 Mayıs ülkemizde de ilk kez AK Parti hükümetinin attığı adımla ’emek ve dayanışma günü’ olarak kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir. Hükümetimizin attığı olumlu adım sadece 1 Mayıs’ın ’resmi tatil’ ilan edilmesi değildir. Demokratikleşmenin, bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesidir. 1 Mayıslar, insanlarımızı tedirgin eden değil, bahara girerken, insanların eşiyle, çocuğuyla hep beraber bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak anılmalıdır. 1 Mayıs, kavganın, şiddetin, çatışmanın günü değil, birliğin, dayanışmanın, mücadelenin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve baharın günü olmalıdır. Demokrasimizin güçlenmesi, örgütlü toplumun büyümesi için atılan bu adım geleceğimiz için çok önemli tarihi bir adımdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımızın ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıslar diliyorum." ifadelerini kullandı.