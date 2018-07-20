NEVŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:23

AK Parti Milletvekili Menekşe, Nevşehir’in İl oluşunun 64. yılını kutladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 20 Temmuz 1954 yılında çıkan 6429 sayılı kanunla il olan Nevşehir’in il oluşunun 64. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, “Yaklaşık 5 bin...

AK Parti Milletvekili Menekşe, Nevşehir'in İl oluşunun 64. yılını kutladı
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 20 Temmuz 1954 yılında çıkan 6429 sayılı kanunla il olan Nevşehir’in il oluşunun 64. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, “Yaklaşık 5 bin yıllık mazisiyle birçok medeniyete Hititlere, Friglere, Lidyalılara, Perslere ve Kapadokya Krallığına ev sahipliği yapan, sonrasında Türk İslam Devletlerinin yurt edindiği ve Osmanlı Devleti döneminde Nevşehir ismini alan ilimizin il oluşunun 64. yılını kutluyoruz. Nevşehir sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzellikleri ile her yıl yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparak Türkiye’nin vitrin markalarından birisi olmuştur. Milletvekilliğini yaptığım ve hizmet etme onurunu yaşadığım Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 yılında il olmasına katkı sağlayan rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının emanetini her geçen gün yeni hizmetlerle daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. İl oluşumuzun 64. yılını kutluyor, şehrimize geçmişten bugüne hizmet etmiş herkese teşekkür ederek tüm hemşerilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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