AK Parti Nevşehir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe mazbatalarını aldı.

Nevşehir Adalet Sarayında gerçekleştirilen mazbata töreninde, 27’nci Dönem’de milletvekili olarak Nevşehir’i AK Parti’den temsil edecek Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Kalkan’dan aldı. Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Mazbata töreninin ardından partililerin katılımıyla adliye binası önünde açıklama yapan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe vekillerim bugün itibarıyla bismillah dediler. Darısı inşallah yemin törenine olacak. Tabi Nevşehir AK Parti ailesi olarak her zamankinden daha birlik ve beraberlik içerisinde süreçleri hep birlikte istişareler içerisinde değerlendireceğiz. Tabi biraz buruğuz. Bu dönem üçüncü milletvekilimiz yok. Ama her iki vekilim, teşkilatım uyumlu bir şekilde bu üçüncü vekilin eksikliğini de yapacağımız çalışmalar ile gidereceğiz. Bugünden itibaren de başlangıcımızı yaptık. Sahalardayız, seçimden seçime değil her daim halkımız ile iç içe olmaya gayret göstereceğiz. Ve Nevşehir’in şahlanışında, Türkiye’nin şahlanışında hep birlikte tüm kademelere olarak çalışmalarımızı irdeleyeceğiz” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz de, “Öncelikle 24 Haziran seçimlerinden tüm Türkiye kazanmıştır. Demokrasi kazanmıştır. Dünyaya örnek olacak bir şekilde katılım sağlanmıştır. Öncelikle seçimlerimiz Nevşehir’imize, ülkemize ve tüm ümmete birlik bereket getirsin. Ben öncelikle İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Kadın Kollarımıza ve Gençlik Kollarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 ay boyunca gece demeden gündüz demeden çalıştık. Bütün emeğimizi, gücümüzü verdik. Ama Türkiye genelindeki siyasi vatandaşlarımızın tercihleri bizi bir tane eksiltti. Ama biz daha çok çalışıp daha çok gönüllere girip daha çok el sıkıp bu eksiğimizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe ise, “Öncelikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Her ne kadar oylarımız bir nebze düşmüş olsa da Türkiye Cumhuruna sahip çıkmayı bildi. Ben Türk milletine seçmenlerimize teşekkür ediyorum. İl Başkanımız başta olmak üzere, İl teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. 50 günlük çalışmada çok güzel performans sergilediler. Gerçekten Nevşehir’e yakışır AK Parti’ye yakışır bir performans sergilendi. AK Parti en kısa zaman içerisinde Nevşehir’de ve Türkiye’de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’de yine hak ettiği yeri bulacaktır. Önemli olan Cumhur ittifakının kazanmasıydı” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de mazbata töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin Nevşehir’e ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Seçen, “2001 yılında yola çıkarken uzun ince bir yoldayız demiştik. Gerçekten de öyle. Sabredeceğiz, bu yol meşakkatli bir yol. Nevşehir olarak yerel yönetimler ve milletvekilleri olarak bundan sonra ki süreçte de yine hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Şundan hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Dünden daha çok biriz ve beraberiz. Bu kadim şehre hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

Daha sonra ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla seçen partililerin tebriklerini kabul etti.