AK Parti’de belediye başkanlığı için temayül yapılacak

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca, Nevşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Belediye Başkanlığına aday gösterilecek isim için temayül yoklaması yapılacağı belirtildi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, temayül yoklamasının yarın saat 10.00’da AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in başkanlığında yapılacak temayülde, yerel yönetimler başta olmak üzere teşkilatın görüşünün alınacağını ifade eden Yanar; “Bu kapsamda il yönetimimiz, merkez ilçe, kadın, gençlik, il belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz toplantıya katılacak hem birebir görüşme ve hem de oy kullanma usulü ile temayülümüz yapılacak ve ardından 5 Mayıs günü Belediye Meclisimiz toplanacak ve nihai kararını verecek. En kısa zamanda Nevşehir Belediye Başkanımız belirlenecektir” dedi.