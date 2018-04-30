AK Parti’de belediye başkanlığı için temayül yapıldı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca, Nevşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan...

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca, Nevşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık için AK Parti yöneticileri arasında temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında AK Parti meclis üyeleri arasında yapılan temayül yoklamasına il yönetim kurulu üyeleri, il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, İl genel ve belediye meclis üyeleri belediye başkanı adayı için oy kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in başkanlığında yapılan temayül yoklamasına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

Oylamalar sonrası basına bilgi veren AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “Belediye Başkanımız Hasan Ünver’in istifasıyla boşalan belediye başkanlığımız için genel merkezimizin talimatıyla bugün temayül yoklaması yapıldı. Temayül sonuçlarına göre 3 veya 4 belediye başkan adayımızı genel merkeze yerel yönetimler başkanlığına getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın programına göre de cumhurbaşkanımız ile görüşecekler. Oradan çıkan adayımız ile birlikte Perşembe günü belediye meclis üyelerimizin katılımı ile resmi olan seçimi yapacağız” diye konuştu.