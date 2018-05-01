AK Parti’de İl Genel Meclis üyeleri grup toplantısı yaptı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında İl Genel Meclisi Mayıs ayı grup toplantısı yapıldı. İl Başkanı Yanar başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün’ün yanı sıra meclis üyeleri katılarak Mayıs ayında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiler. İl Başkanı Yanar,, “İl Genel Meclis Başkanımız ve üyelerimizle Mayıs ayı grup toplantımızı gerçekleştirip, ilimiz için yapılacak yatırımları istişare ettik. Hayırlara vesile olsun inşallah” dedi.

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