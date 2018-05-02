AK Parti’nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adaylık başvurusu yapmak üzere belediye başkanlık görevinden istifa eden Hasan Ünver’in yerine AK Parti’nin belediye başkan adayı belli oldu.Nevşehir...

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adaylık başvurusu yapmak üzere belediye başkanlık görevinden istifa eden Hasan Ünver’in yerine AK Parti’nin belediye başkan adayı belli oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvuru yapmak üzere görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti tarafından belediye başkan adayının Belediye Başkan Yardımcılı görevinde bulunan Atilla Seçen olarak belirlendiği açıklandı. AK Parti’nin belediye başkan adayı olan Atilla Seçen 3 Mayıs Perşembe günü Belediye Meclisinde yapılacak olan oylama sonrasında Nevşehir’in yeni belediye başkanı olması bekleniyor.

Nevşehir Belediye Meclisinde 16 AK Parti üyesi ve 9 MHP üyesi olmak üzere 25 belediye meclis üyesi bulunuyor.