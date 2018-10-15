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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:51

Belediye Başkanı Seçen gençlerle buluşuyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 17 Ekim 2018 Çarşamba günü, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gençlerle buluşacak.

Belediye Başkanı Seçen gençlerle buluşuyor
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Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 17 Ekim 2018 Çarşamba günü, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gençlerle buluşacak.

Gençlerin Nevşehir Belediyesi’nden beklentilerinin yanı sıra, yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulmasının da amaçlandığı gençlik buluşmasında Belediye Başkanı Atilla Seçen, gençlerle de düzenlenen etkinlikte sohbet edecek.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.30’ da başlayacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in gençlerle birlikte olacağı etkinlik için Üniversite yurtları önünden otobüs kaldırılacak.
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