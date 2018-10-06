NEVŞEHİR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:36

Belediye Başkanı Seçen, Lale Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya geldi

Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni ve Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar ve sanatkarları da yakından ilgilendiren sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir grup esnaf ve...

Belediye Başkanı Seçen, Lale Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya geldi
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Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni ve Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar ve sanatkarları da yakından ilgilendiren sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir grup esnaf ve sanatkarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinledi.

Lale Sanayi Meydanında çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren bir grup sanayi esnaf ve sanatkârlarla düzenlenen toplantıya katılan Belediye Başkanı Seçen, devam eden asfaltlama çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler verdi. Yoğun çalışmalara karşın sık sık esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelerek yaşanan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm oluşturma yönünde bir dizi çabaların harcandığına dikkat çeken Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve parti teşkilatlarıyla da sıkı bir işbirliği ile daha yaşanılabilir bir Nevşehir’i ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.
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