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18 Ekim 2018 Perşembe 10:27

Belediye Başkanı Seçen, Rektör Bağlı ile birlikte öğrencilere süt ve poğaça dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, süt ve poğaça ikramında bulunuldu.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesine Nevşehir Belediyesi tarafından...

Belediye Başkanı Seçen, Rektör Bağlı ile birlikte öğrencilere süt ve poğaça dağıttı
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Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, süt ve poğaça ikramında bulunuldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesine Nevşehir Belediyesi tarafından ikram çeşmesi kuruldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ikram çeşmesinde öğrenciler ile bir araya gelerek kendilerine poğaça ve süt ikramında bulundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı burada yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in sosyal belediyecilik anlayışı ile NEVÜ yerleşkesi içerisinde oluşturduğu sebil görünümlü ikram çeşmesi ile süt ve çorba ile birlikte poğaça, börek ve simit ikramı yapmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Seçen’e teşekkür etti.

Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten NEVÜ öğrencileri de, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e minnettarlıklarını dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından NEVÜ yerleşkesi içerisinde başlatılan ikramlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.
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