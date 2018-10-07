NEVŞEHİR:
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07 Ekim 2018 Pazar 17:47

Belediye Başkanı Seçen, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla maç izledi

Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Sevgi Evleri’nde barınan çocuklar, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopa Spor arasındaki lig maçını izledi. Seçen, çocuklara ayrıca Nevşehir...

Belediye Başkanı Seçen, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla maç izledi
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Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Sevgi Evleri’nde barınan çocuklar, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopa Spor arasındaki lig maçını izledi. Seçen, çocuklara ayrıca Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, geçtiğimiz hafta Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı şehir merkezindeki 5 Sevgi Evi’ni ziyaret ederek, çocuklarla sohbet ederek öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etmişti.

Ziyaret sırasında çocukların Nevşehir Belediyespor’un kendi sahasında yapacağı bir müsabakayı izlemek istediklerini ifade etmelerinin ardından Belediye Başkanı Seçen, çocuklarla beraber TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’un Gazi Stadında Artvin Hopaspor ile yaptığı müsabakayı birlikte izledi.

Karşılaşma öncesinde çocuklara Nevşehir Belediyespor’un formasını hediye eden Belediye Başkanı Seçen, “ Bu çocuklar önce devletimizin şefkatli kollarına sonra da bizlere emanettir. Onların Sevgi Evlerinde toplumumuza yararlı bireyler olarak yetişmeleri için yetkililerimiz büyük bir çaba harcıyoruz .İnanıyorum ki çocuklarımızda başarılı olabilmek için öncelikli olarak derslerine çok iyi çalışıp, öğrenimlerini başarı içerisinde sürdürecektir. Onların her alanda başarılı birer genç olarak toplumumuzda saygın bir yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Onun için bu süreçte bize nasıl bir görev verilirse bu görevi en nitelikli bir şekilde yerine getirme azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Çocuklarımıza eğitim süreci sonrasındaki hayatlarında engin başarılar diliyorum” dedi.

Sevgi Evlerinde barınan öğrencilerde, Belediye Başkanı Atilla Seçen’in yaptığı bu jest karşısında oldukça mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.
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