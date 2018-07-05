NEVŞEHİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir’de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan bir şikayet üzerine yapmış olduğu çalışmada, sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret içerikli paylaşımların yapıldığının tespit edilmesi üzerine K.C. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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