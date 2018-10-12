Ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimi başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından organize edilen Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimi başladı.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince Nevşehir’de ev ve süs hayvanı satmak...

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından organize edilen Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimi başladı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince Nevşehir’de ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programı, Nevşehir Belediyesi’ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim biriminde başladı.

KAPEM, Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Nevşehir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa sözleşmesi (CİTES sözleşmesi), 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının üretim, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi ile hayvan ekolojisi konusunda bilgiler verilecek

Nevşehir’in yanı sıra Ankara, Adana, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Samsun ve Trabzon’dan 28 Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiricisine, Nevşehir Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.