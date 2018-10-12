NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 13:17

Ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimi başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından organize edilen Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimi başladı.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince Nevşehir’de ev ve süs hayvanı satmak...

Ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından organize edilen Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimi başladı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince Nevşehir’de ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programı, Nevşehir Belediyesi’ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim biriminde başladı.

KAPEM, Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Nevşehir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa sözleşmesi (CİTES sözleşmesi), 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının üretim, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi ile hayvan ekolojisi konusunda bilgiler verilecek

Nevşehir’in yanı sıra Ankara, Adana, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Samsun ve Trabzon’dan 28 Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiricisine, Nevşehir Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku