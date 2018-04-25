Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit Nevşehir’e geliyor

AK Parti Siyaset Akademisi eğitimleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit Nevşehir’e geliyor.AK Parti Nevşehir İl Ar-Ge Başkanlığı tarafından devam eden Siyaset Akademisi...

AK Parti Siyaset Akademisi eğitimleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit Nevşehir’e geliyor.

AK Parti Nevşehir İl Ar-Ge Başkanlığı tarafından devam eden Siyaset Akademisi eğitimlerinde bu hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ders verecek.

“Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” 18. Dönem siyaset akademisi eğitimlerinin 8. Haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Tecrübe Paylaşımı ve ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ise Medya Okur Yazarlığı konusunda eğitimler verecek olup Nevşehir’de akademi öğrencileri ile buluşacak.

AK Parti Nevşehir İl Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Serkan Naci Feralan yaptığı açıklamada, Pazar günü saat 12.00’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi konferans salonunda yapılacak olan programa akademi öğrencilerinin yanı sıra tüm Nevşehir halkının da davetli olduğunu söyledi.