Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi açtı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından ‘Mezuniyet Sergisi’ açıldı.NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından ‘Mezuniyet Sergisi’ açıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen serginin açılışına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, bölüm başkanları, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilen Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, sergide eserleri bulunan öğrencileri tebrik ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra Resim Bölümü son sınıf öğrencilerin yapmış olduğu yağlı boya resim çalışmaları ile Seramik ve Cam Bölümü son sınıf öğrencilerinin seramik çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi, 8 Mayıs 2018 tarihine kadar NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gezilebilecek.