NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:48

Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi açtı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından ‘Mezuniyet Sergisi’ açıldı.NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından...

Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından ‘Mezuniyet Sergisi’ açıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen serginin açılışına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, bölüm başkanları, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilen Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, sergide eserleri bulunan öğrencileri tebrik ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra Resim Bölümü son sınıf öğrencilerin yapmış olduğu yağlı boya resim çalışmaları ile Seramik ve Cam Bölümü son sınıf öğrencilerinin seramik çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi, 8 Mayıs 2018 tarihine kadar NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gezilebilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku