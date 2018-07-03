İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. Nevşehir’de polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan firari sanık S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.