İngiltere’nin University of Derby akademisyenleri NEVÜ Eğitim Fakültesinde

İngiltere’nin Derby şehrinde yer alan University of Derby’den Erasmus personel hareketliliği anlaşması kapsamında Dr. Thomas Hunt ve Dr. Ovidiu Bagdasar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesine geldi.

Dr. Thomas Hunt ve Dr. Ovidiu Bagdasar, 08-12 Ekim 2018 tarihleri arasında NEVÜ . Eğitim Fakültesinde, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hayri Sarı’nın yürüttüğü Matematik Öğretimi-I dersinde sınıf öğretmenliği öğrencileriyle bir araya gelerek, ‘Matematik Kaygısı ve Matematik Öğretim Kaygısı’ isimli dersi verdi. Dr. Hunt ve Dr. Ovidiu matematik kaygısı ve matematik öğretimi kaygısının yaygın bir duyuşsal boyut olduğunu ve çoğu insanın matematikten kaçınma davranışı sergilediklerini vurguladı. Çocukların matematik derslerinden kaçınma davranışları sergilemelerin de öğretmenlerin, ebeveynlerin ve arkadaşlarının katkısı olduğunu belirten Dr. Hunt ve Dr. Ovidiu, aile ortamında ebeveynlerin ‘Sen matematiği anlamıyorsun’, ‘Sen matematikte başarılı olmazsın’, ‘Matematik sana göre değil’ veya ‘Sınıf ortamında öğretmenlerin bu soruyu nasıl yapamazsın?’, ‘Matematikte sorunun mu var?’ gibi ifadeleri kullanmalarının çocuklarda matematik kaygısının oluşmasında olumsuz etken olabileceğinin altını çizdiler.

Eğitim Fakültesinde Öğr. Gör. Neşen Ertuğrul’un yürütmüş olduğu ‘Kültürlerarası Duyarlılık’ dersine de katılan Dr. Hunt ve Dr. Ovidiu, bu ders kapsamında İngiltere ve farklı kültürlerden gelen gençlerin bir arada olduğu sınıf ortamında öğrenme-öğretme sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlatarak, benzer şekilde Türkiye’deki farklı kültürlerin bir arada olduğu sınıflarda öğrenme-öğretme süreci hakkında bilgi edindiler.