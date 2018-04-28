NEVŞEHİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:49

İŞKUR, 6 aylık geçici işçi alacak

İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü tarafından 6 aylık geçici işçi alımları için başvuruların 30 Nisan Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına...

İŞKUR, 6 aylık geçici işçi alacak
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İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü tarafından 6 aylık geçici işçi alımları için başvuruların 30 Nisan Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına toplum yararına program (TYP) kapsamında çalıştırılmak üzere 6 aylık geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR tarafından geçici işçi alım başvurularının 30 Nisan Pazartesi günü başlayacağı açıklanırken başvuruların 4 Mayıs Cuma günü sona ereceği bildirildi.
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