28 Nisan 2018 Cumartesi 10:49

İŞKUR, 6 aylık geçici işçi alacak

İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü tarafından 6 aylık geçici işçi alımları için başvuruların 30 Nisan Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına...