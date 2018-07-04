NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:12

İşkur Nevşehir’de 6 ayda 800 kişiye istihdam sağladı

Nevşehir İşkur İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yılın ilk 6 ayında 800 kişiye istihdam sağladı.İşkur İl Müdürü Arif Sıddık Barata 2018 yılının ilk 6 ayında Toplum Yararına Program kapsamında...

İşkur Nevşehir'de 6 ayda 800 kişiye istihdam sağladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nevşehir İşkur İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yılın ilk 6 ayında 800 kişiye istihdam sağladı.

İşkur İl Müdürü Arif Sıddık Barata 2018 yılının ilk 6 ayında Toplum Yararına Program kapsamında 800 kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirdiklerini söyledi. Barata, “ İşkur İl Müdürlüğü olarak 2018 yılının ilk 6 ayında 800 kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında çekilen kura ile işe yerleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine TYP kapsamında 700 kişiye daha istihdam sağlamak amacıyla başvuruları alacağız. Böylelikle il genelinde bin 500 kişiye 6’şar aylık zaman diliminde istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku