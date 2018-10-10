NEVŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:48

Japon Davul Grubu Masa-Daiko NEVÜ’de sahne aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne alan Japon Davul grubu Masa-Daika, davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.Japonya Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Japonya...

Japon Davul Grubu Masa-Daiko NEVÜ'de sahne aldı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne alan Japon Davul grubu Masa-Daika, davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Japonya Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Japonya Festivali Sonbahar 2018 kapsamında Türkiye’ye gelen ve ünlü Japon Davul grubu Masa-Daiko, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Kültür Kulübünün düzenlediği gecede sahne aldı. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen geceye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın eşi Sevda Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Taiko adı verilen davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslara da yer veren grubun sahne performansları geceye katılanların büyük beğenisini topladı. Katılımcılar ayrıca grubun davul ritimlerine alkışlarıyla eşlik etti.

Konser, grubun NEVÜ öğrencileri ile birlikte sahnede sergiledikleri toplu dans gösterisinin ardından kendilerine plaket takdimiyle son buldu.
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