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11 Ekim 2018 Perşembe 16:58

Kapadokya Havalimanını yılın ilk 9 ayında 291 bin 52 yolcu kullandı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kapadokya Havalimanını yılın ilk 9 aylık döneminde 291 bin 52 yolcu kullandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanını yılın ilk...

Kapadokya Havalimanını yılın ilk 9 ayında 291 bin 52 yolcu kullandı
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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kapadokya Havalimanını yılın ilk 9 aylık döneminde 291 bin 52 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanını yılın ilk 9 aylık döneminde 291 bin 52 yolcuya hizmet verdiği açıklanırken bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 232 oranında artış gösterildiği belirtildi.

Kapadokya Havalimanını Eylül ayında ise iç hat yolcu trafiğinin 39 bin 796 yolcu olduğu açıklanırken dış hat yolcuğu trafiğinin 530 toplamda ise 40 bin 326 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.
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