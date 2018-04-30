Kardelen Koleji 4.sınıf öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Kardelen Eğitim Kurumları İlkokul 4. sınıf öğrencileri konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde cüppe giyip kep atarak, İlkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşadılar. Velilerinde katıldığı mezuniyet programında öğrencilerin heyecanları dikkatlerden kaçmadı.

Kardelen Koleji Konferans salonunda slayt gösterileri ile başlayan mezuniyet programı Kardelen İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı’nın açılış konuşmasını yapması ile devam etti. Branş öğretmenlerinin de kendilerini tanıtmalarının beraberinde sınıf öğretmenlerine çiçek takdim edildi. 4. Sınıf mezuniyet töreniyle Kardelenler İlkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşayıp, veda programları düzenledi. Kardelen Koleji İlkokulu’nda 4 yıl boyunca öğretmenlerinin büyük bir özenle yetiştirdiği öğrencileri, mezun oldu ve ortaokula hazırlanmaya başlandı. Diplomalarının ve madalyalarının verilmesinin ardından Kardelen Koleji yemekhanesinde veliler ile birlikte mezuniyet yemeği yenildi. Okul bahçesinde hazırlanan eğlence alanıyla da Kardelenli mezun öğrenciler coşkularını arkadaşlarıyla eğlenerek kutladılar. Günün sonunda kesilen mezuniyet pastası ile tören sona erdi.

İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, “Kardelenlerin 24. Mezuniyeti bu yıl ilk kez Kardelen Koleji Yerleşkesinde yapıldı. Okulumuzun fiziki donanımları ile her türlü sosyal imkânlarına yeterli hale getirildi. Temel eğitimlerinin de birinci aşaması bu dönem sonu itibari ile sonuçlanacak ortaokula farklı bir versiyon farklı bir uygulama tarzına geçecekler bu yıla kadar sınıf öğretmenlerinin anne yarısı, baba şefkati gözetiminde ve onların kanatları altında olan yavrularımız bu dönem sonu ile biraz daha kendi ayakları üzerinde duracaklar ama biz onları yine yakından takip ediyor olacağız. Ortaokul kurumsallaşmayı ve ekip olmayı gerektirir. Bu konuda Kardelen Koleji olarak her zaman hazırız” dedi.