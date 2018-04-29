Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Menekşe, AK Parti’den aday adayı oldu

Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olmak için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Özel Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olabilmek için aday adaylık başvurusunu AK Parti İl Başkanlığına yaptı. AK Parti’den aday adaylık başvurusunda bulunan Menekşe, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri ilimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Menekşe, “Kuruluşundan itibaren üyesi olduğum, ilimizin ve Türkiye’nin en büyük partisi olan AK Parti’den 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimi öncesinde aday adaylığı müracaatımız yaptım. Türkiye’nin şuan ki pozisyonuna istinaden içerisinde ve dışarından ülkemiz üzerine oynanan entrikaların çözümü noktasında benimde partime, memleketime ve ülkeme katkı olmasını istemem nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi olarak bu yolda yürümeye karar verdim. İnşallah öncelikle ilimizde, huzurun, barışın, kardeşliğin tesis edilmesi noktasında verilecek mücadelenin de bir neferi olurum. Benim bugün aday adayı olmamda etkili olan, beni destekleyen partime, yakın dostlarıma teşekkürleri bir borç bilirim. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem milletvekilliği seçimleri ilimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.