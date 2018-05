Kosovalı üniversite adayı öğrenciler NEVÜ’yü ziyaret etti

Türkiye’deki eğitim imkan ve şartlarını yerinde incelemek üzere Türkiye’ye gelen üniversite adayı öğrencilerin de aralarında bulunduğu Kosovalı heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü Priştine Müdürü Dr. Mehmet Ülker başkanlığında Kosova’dan daire müdürleri, okul müdürleri, medya temsilcileri, 14 Kosovalı üniversite adayı öğrenci ve velileri ile Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcilerinden oluşan heyet NEVÜ’ye geldi. Kosovalı heyet ve öğrencileri ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Korkmaz karşıladı.

Kosovalı öğrencilerle beraberindeki heyeti Türkiye’de ve NEVÜ’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, NEVÜ olarak Kosova ile başta eğitim olmak üzere her türlü ikili iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Çiçek, “AKTS etiketine sahip olan üniversitemizde kendi ülkemizin gençlerinin yanı sıra değişik ülkelerden gençlerimiz de eğitim-öğretim görmekte. Üniversite olarak biz kendilerine her türlü fırsatı ve kolaylığı sağlıyoruz ve kendilerini bulundukları ülkeler ile bizim ülkemiz arasında ikili ilişkilerin kurulmasında bir köprü olarak görüyoruz. Ülkemizde ve üniversitemizde eğitim şartları ve fırsatları gerçekten de birçok ülkeden daha avantajlı. Ayrıca ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin turizmle iç içe olması sizler için ayrıca bir avantaj olacaktır. Çünkü özellikle üniversitemizin içerisinde yer aldığı ve Kapadokya olarak bilinen bu bölgemiz, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından dolayı değişik kültürlere ait birçok değeri de bünyesinde barındırmakta. Üniversite olarak eğitim-öğretim başta olmak üzere ortaya konulacak her türlü ikili işbirliğine hazırız ve siz değerli öğrencileri de gerek üniversitemizde, gerekse ülkemizde bulunan diğer üniversitelerimizde görmek ayrıca memnun edecektir” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Çiçek ve NEVÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş, üniversitenin bölüm, programları ile sahip olduğu imkanlar hakkında katılımcılara ayrıca detaylı bir şekilde bilgi verdi.

Kosovalı Heyet Yıl Sonu Mezuniyet Sergisini Gezdi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek eşliğinde Kültür ve Kongre Merkezinde incelemelerde bulunan Kosovalı öğrenciler ve heyet daha sonra, Merkez içerisinde Güzel Sanatları Fakültesi Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından açılan ‘Mezuniyet Sergisi’ni gezdi.

Açık Hava Konserine Eşlik Ettiler

Sergi çıkışı üniversitenin Halk Bilimi Kulübü Topluluğunun açık havada düzenlediği mini konsere katılan Kosovalı öğrenciler ve heyet, akademisyen ve öğrencilerden oluşan topluluğun seslendirdiği birbirinden güzel parçalara alkışlarla eşlik ederek, doyasıya eğlendiler.