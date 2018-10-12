Kozaklı’da 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile Kayseri adli makamlarınca hakkında yakalama kararı çıkartılan A.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.Ş. Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza evine gönderildi.