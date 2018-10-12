NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:08

Kozaklı’da 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Kozaklı'da 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile Kayseri adli makamlarınca hakkında yakalama kararı çıkartılan A.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.Ş. Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza evine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku