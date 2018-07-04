Mauritius Cumhurbaşkanı Gurib, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

Tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etmek amacıyla Kapadokya bölgesine gelen Doğu Afrika’da bir ada ülkesi olan Mauritius’un Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Konuk...

Tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etmek amacıyla Kapadokya bölgesine gelen Doğu Afrika’da bir ada ülkesi olan Mauritius’un Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Konuk Mauritius Cumhurbaşkanı’nın ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye Fahri Konsolosu Kemal Öncül, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in eşi Derya Seçen’de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Mauritius’un Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib ve ailesini Nevşehir’de misafir etmenin sevincini yaşadığını dile getirdi ve Nevşehir’in bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, huzur, barış ve kardeşliğin şehri olduğunu belirtti.

Binlerce yıllık köklü tarihi, yeraltı şehirleri, peribacaları ve doğası ile dünyada bir eşi ve benzeri olmayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’de, tarihi boyunca farklı din ve inancı paylaşan insanların barış ve kardeşlik ilişkisi içerisinde hayatlarını devam ettirdiklerine işaret eden Seçen, Nevşehir’in tarihi boyunca hiç savaş olmayan ender dünya coğrafyalarından biri olduğunu belirtti.

Doğu Afrika’da bir ada ülkesi olan Mauritius Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib’ de ,ilk kez Kapadokya bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyarelerin bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin değişik bölgelerini de ziyaret etme imkanı bulduğunu söyleyen Mauritius Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib, Türkiye’nin çok önemli kültür, tarih ve doğal zenginliklere sahip dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğununu bu ziyaretleri ile bizzat gözlemleme imkanı bulduğunu ifade etti ve kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına Mauritius Cumhurbaşkanı Ameenah Gurib’ e, Avanos el sanatları ürünlerinden biri olan Anfora takdim ederken, konuk Cumhurbaşkanı Gurib’de Belediye Başkanı Seçen’e hediye takdim etti.