NEVŞEHİR:
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16 Ekim 2018 Salı 13:31

Meterisliler taraftarlar grubu Nevşehir Belediyesporlu futbolcularla kahvaltıda bir araya geldi

Meterisliler Taraftarlar Grubu Nevşehir Belediyesporlu futbolcular ile kahvaltıda bir araya geldi.TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yarın Gazi Stadyumunda karşılaşacağı Tire 1922 maçı...

Meterisliler taraftarlar grubu Nevşehir Belediyesporlu futbolcularla kahvaltıda bir araya geldi
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Meterisliler Taraftarlar Grubu Nevşehir Belediyesporlu futbolcular ile kahvaltıda bir araya geldi.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yarın Gazi Stadyumunda karşılaşacağı Tire 1922 maçı öncesinde Meterisliler taraftarlar grubu tarafından verilen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda açıklamada bulunan Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, “ Geçtiğimiz hafta sonunda Kozan Belediyespor maçını kazandıkları için çok mutluyuz. Ancak bu galibiyeti perçinlemek adına yarın kendi saha ve seyircimiz önünde Tire 1922 takımı ile yapacağımız maçtan da 3 puan kazanmak zorundayız. Nevşehir’de taraftarlar ve futbol takımımız maça hazır. Artık son söz futbolcularımızda olacak. Bizler futbolcularımıza Nevşehir’de taraftarlarımıza seri galibiyetleri armağan edeceğinden en küçük şüphemiz yok. Bugün burada Meterisliler taraftar grubumuza bizi kahvaltıda misafir ettiği için teşekkür ederiz” dedi.

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli’de yarın oynanacak maç öncesinde futbolcularımız ile bir araya gelip yanlarındayız mesajını verebilmek adına bir araya geldik. Bizler inanıyoruz. Yarın Nevşehir Belediyesporumuz Tire 1922 takımını mağlup ederek liderlik koltuğuna oturacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen kahvaltı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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