NEVŞEHİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:43

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 119 hastaya evde bakım hizmeti verdi

Nevşehir Ağız ve diş Sağlığı Merkezi yılın ilk 9 aylık döneminde 119 hastaya evde bakım hizmeti verdi.Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde evde sağlık hizmeti, ağız ve diş sağlığı merkezine...

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 119 hastaya evde bakım hizmeti verdi
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Nevşehir Ağız ve diş Sağlığı Merkezi yılın ilk 9 aylık döneminde 119 hastaya evde bakım hizmeti verdi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde evde sağlık hizmeti, ağız ve diş sağlığı merkezine gelemeyen ihtiyaç sahiplerine, evde muayene, diş çekimi, dolgu, protez, tamir, diş ilavesi, besleme işlemleri yapılarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu uygulamaların Ağız ve Diş Sağlığının gelişmesinde son derece önemli olduğunu dile getiren Nevşehir ADSM Başhekimi Dt. İlkay Akün "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 2018 yılı yapılan toplam ziyaret sayımız 119 dur. Bu hastalarımıza 119 diş hekimi muayenesi, 11 diş çekimi, 11 total protez, 13 bölümlü protez, 2 dolgu, 2 besleme,1 kroşe ilavesi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde ilk 10 ayda de toplam 119 hasta ziyareti yapılmıştır Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde daha da geliştirilerek yürütülmekte ve hizmete ihtiyacı olan hastalarımıza en kısa sürede ulaşarak tedavileri gerçekleştirilmektedir. Son olarak Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın 444 38 33 numarası aranarak kolayca ulaşabilir" diye konuştu.
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