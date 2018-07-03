Nevşehir Belediyesinde çalışan İşkur işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında Nevşehir Belediyesi’nde istihdam edilen 240 işçiye yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine başlandı.Nevşehir Belediyesi Meclis...

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında Nevşehir Belediyesi’nde istihdam edilen 240 işçiye yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda düzenlenen ve Nevşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Fatih Bozkurt ve hemşire Şeydanur Doğan ile Kapadokya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden Dr. Salim Uslu tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitimlerde , işçilere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü, Kişisel Koruyucu Donanımlar, İşyeri Temizliği ve Düzeni, İş Yerinde Bulunan Tehlikeler, Elle Taşıma İşlerinde Güvenlik ve Temel İlk Yardım konularında bilgilendirmelerde bulunuluyor.