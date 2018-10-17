NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:02

Nevşehir Belediyespor: 3 Tire 1922: 3

TFF 3.Lig 1.Grup 7.hafta karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ile Tire 1922 ile 3-3 berabere kaldı.TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi stadyumunda Tire 1922 takımını konuk etti. Maçın ilk yarısının 27.dakikasında...

Nevşehir Belediyespor: 3 Tire 1922: 3
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 3.Lig 1.Grup 7.hafta karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ile Tire 1922 ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi stadyumunda Tire 1922 takımını konuk etti. Maçın ilk yarısının 27.dakikasında Tire 1922 Gökhan ile 1-0 öne geçerken golün hemen ardından 28.dakikada ise ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor Tunç’un kaydettiği gol ile beraberliği sağlarken ilk yarıda 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında atak oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 64.dakikada Serdar ve 77.dakika Tunç’un kaydettiği goller ile 3-1 öne geçerken Tire 1922 takımı 85. dakikada Gökhan’ın penaltıdan kaydettiği gol ile maçta skoru 3-2’ye getirdi. Maçın 87.dakikasında ise Nevşehir Belediyespor’da Ahmet Arık ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılırken Tire 1922 takımı 90.dakikada Emrah’ın golü ile maçta skoru 3-3 eşitliğe getirirken maçta bu skorla sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku