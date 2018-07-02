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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:52

Nevşehir Belediyespor 3.Lig 1.grupta mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018-2019 futbol sezonunda 3. Ligde mücadele edecek olan takımların kurası çekildi.

Nevşehir Belediyespor 3.Lig 1.grupta mücadele edecek
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018-2019 futbol sezonunda 3. Ligde mücadele edecek olan takımların kurası çekildi.

Sarıyer İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleşen kura çekiminde Nevşehir Belediyespor 3.Lig 1.grupta mücadele edecek. 17 takımın mücadele edeceği 1.grupta Nevşehir Belediyespor’un yanı sıra Artvin Hopaspor, Batman Petrolspor A.Ş, Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş., Düzyurtspor, Erbaaspor, Ergene Velimeşespor, Erzin Belediyespor, Gebzespor, Kocaeli Birlikspor, Kozan Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Silivrispor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922 Spor, Yomraspor takımları mücadele edecek.
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