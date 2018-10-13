NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:19

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kaya’dan taraftarlara çağrı

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’da 8. Hafta karşılaşmasında tüm gözler Gazi Stadında 17 Ekim 2018 Çarşamba günü oynanacak Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 karşılaşmasına çevrildi. Nevşehir Belediyespor...

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kaya'dan taraftarlara çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’da 8. Hafta karşılaşmasında tüm gözler Gazi Stadında 17 Ekim 2018 Çarşamba günü oynanacak Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 karşılaşmasına çevrildi. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor’a gönül veren tüm taraftarları Tire 1922 ile yapacakları lig maçına davet etti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya yaptığı açıklamada, ligin 7. Haftasında Kozan Belediyespor deplasmanında alınan 2-0 lık galibiyetin mutluluğunu futbolcu, teknik kadro ve yönetim kurulu ve taraftarlarla ortak bir şekilde yaşadıklarını belirtti.

Nevşehir Belediyespor’un şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Tire 1922 ekibi ile 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15.00’da Gazi Stadındaki karşılaşmaya büyük bir önem verdiklerini aktaran Kayla “ Kırmızı beyazlı ekibimiz Kozan Belediyespor karşısında çokm iyi bir oyun sergileyip , deplasmandan altın değerinde 3 puanla döndüler. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı olarak tüm futbolcularımızı, teknik ekibimizi kazanılan bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Gazi Stadında Tire 1922 ekibi ile oynayacağımız karşılaşmaya davet ediyoruz. Gün Nevşehir Belediyespor için kenetlenme ve dayanışma günüdür. Tire 1922 ‘i de taraftarlarımızın desteği ile yenerek ligdeki yükselişimizi devam ettirmek amacındayız.” dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor- Tire 1922 arasındaki karşılaşmada öğrencilerin bilet fiyatlarının da 1 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku