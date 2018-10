Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1. sınıf öğrencilerine ‘Geleneksel Uyum Gezisi’ düzenlendi

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü tercih ederek ders başı yapan 1. sınıf öğrencilerin, başta üniversite ortamına uyum sağlamalarını, birbirleriyle ve şehirle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla ‘Uyum Gezisi’ düzenlendi.

06-14 Ekim 2018 tarihleri arasında hafta sonlarını kapsayan gezi programına 06 Ekim 2018 Cumartesi günü; Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu, Gülşehir Meslek Yüksekokulu, 07 Ekim 2018 Pazar günü ise Kozaklı Meslek Yüksekokulu, Avanos Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri katıldı.

Rektör Bağlı, “ Biz Hep Birlikte Büyük Bir Aileyiz”

Bölge gezisinde öğrencilere eşlik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine NEVÜ’yü tercih etmelerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti. Bağlı, “Ülkemizin değişik bölgelerinden üniversitemiz ailesine katılan siz değerli gençlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Özellikle üniversitemizi tercih etmenizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Artık bizler hep birlikte büyük bir aileyiz. Rektörlük olarak sizlerin üniversite ortamını ve şehri daha iyi tanıyabilmeniz ve birbirinizle kaynaşmanız için bu gezileri düzenliyoruz. Sizlerin yabancılık çekmemiz, burada bulunduğunuz süre içerisinde eğitiminiz başta olmak üzere düzenleyeceğimiz çeşitli aktivitelerle sizlere daima destek olacağız. Sizlere tavsiyem zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirerek, hedefleriniz doğrultusunda başarılı birer birey olarak bu sıralardan ayrılın. Toplumumuz ve ülkemizin her alanda yetişmiş ve donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bu beklentileri siz gençler, daima azim ve kararlılıkla her alanda elde edeceğiniz başarılarla karşılayacaksınız. Sizlere eğitim-öğretiminiz başta olmak üzere hayatın her alanında başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere Kapadokya Gezisi

‘Uyum (Oryantasyon) Gezisi’ kapsamında öğrencilere, üniversitemizin de içinde yer aldığı dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölge gezisi düzenlendi. Üniversitemizden sorumlu akademik rehber ve görevliler eşliğinde bölgenin tarihi ve doğal mekanları gezdirilen öğrencilere, bölge hakkında bilgiler verildi.

Önümüzdeki hafta sonu; 13 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak geziye Eğitim Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi ve Turizm Fakültesi, 14 Ekim 2018 Pazar günü ise Fen Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Teknoloji Yüksekokulu, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri katılacak.