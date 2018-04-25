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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:18

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Ekici istifa etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti.Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından açıklanan seçim...

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Ekici istifa etti
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti.

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimine göre milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunacak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişilerin istifalarının 26 Nisan tarihine kadar sona ereceğini açıklamasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ekici’nin görevinden istifa etmesinin ardından 27 Nisan Cuma günü AK Parti Nevşehir milletvekilliği aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.
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