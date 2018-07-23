Nevşehir polisinden tarihi eser operasyonu

Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 parça eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve...

Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 parça eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.O.’nun 2. El Eşya alım satım yaptığı iş yerinde tarihi eser satışı yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan çalışmalarda Y.Y. isimli şahsın da evinde 51 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Yetkililer, malzemelerin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği, tarihi eser olup olmadığı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.