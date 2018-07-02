Nevşehir’de 117 bin 219 trafiğe kayırlı araç bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Aksaray illerinde Mayıs ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de 117 bin 219, Kırıkkale’de 70 bin 389, Aksaray’da 122 bin 15, Niğde’de 103 bin 760 ve Kırşehir’de 67 bin 790 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor.