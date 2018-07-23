Nevşehir’de 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Nevşehir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda, haklarında DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Irak Uyruklu; G.F.G.A.M. , F.G.A.M. ve O.S.J.J. isimli şüpheli şahıslar TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan (3) şahısın mahkemeden alınan arama kararına istinaden ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip Adli Makamlara sevk edilerek Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.