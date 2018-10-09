Nevşehir’de aranan 19 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı olan 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı olan 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı olan 19 kişi gözaltına alınırken 4 kişi ise tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık sonrasında adli kontrol şartını yerine getirmeyen 1 kişi, suç uydurma suçundan hakkında 25 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 kişi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, görevi yerine getirmemek için direnme suçlarından hakkında 5 yıl 20 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.