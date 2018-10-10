NEVŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:06

Nevşehir’de Crowne Plaza Cappadocıa açıldı

Crowne Plaza’nın Türkiye’deki 8. oteli önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da açıldı.

Nevşehir'de Crowne Plaza Cappadocıa açıldı
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Crowne Plaza’nın Türkiye’deki 8. oteli önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da açıldı.

Açılışa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kokteyl ile devam eden programda konuşan Crowne Plaza Cappadocıa Müdürü Adnan Devrim, Crowne Plaza zincirinin sekizincisinin Nevşehir’de hizmete girmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederken konuklara otel hakkında bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da yaptığı konuşmada turizm potansiyelinin kalitesinin artırılması konusunda kente kazandırılan tesis için yatırımcılara teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise otel yetkilileri tarafından davetlilere otel gezdirildi.
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