Nevşehir’de huzur uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur operasyonu düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 37 ekip ve 190 polisin katılımıyla il genelinde huzur uygulaması düzenlendi. Düzenlenen uygulamada 40 okul çevresi, 53 iş yeri,...

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 37 ekip ve 190 polisin katılımıyla il genelinde huzur uygulaması düzenlendi. Düzenlenen uygulamada 40 okul çevresi, 53 iş yeri, 32 park ve bahçe ile bin 128 şahsın GBT kontrolünün yanı sıra 145 araç kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında asker kaçağı olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanırken 4 araç sahibine ise 4 bin 360 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.