NEVŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:31

Nevşehir’de TEGV kurslarına 50 öğrenci katılıyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nevşehir Şubesi tarafından 19 Haziran tarihinde başlayan kurslar 50 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Nevşehir'de TEGV kurslarına 50 öğrenci katılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nevşehir Şubesi tarafından 19 Haziran tarihinde başlayan kurslar 50 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nevşehir şubesi her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu yılda yaz kursları açarak öğrencilerin yaz tatillerini en güzel şekilde geçirmelerini sağlıyor. Kurslarına 19 Haziran tarihinde başladığını ifade eden TEGV Nevşehir sorumlusu Serdar Kuzugüden kurslara kız öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti. Kuzugüden, “Yaz etkinliklerimize 19 Haziran tarihi itibarıyla başladık. 31 Temmuz tarihine kadar yaz etkinliklerimize devam edecek. Hafta içerisinde iki gün boyunca etkinliklerin yanı sıra haftada bir günde gezi faaliyetleri yapıyoruz. Etkinliklerimize genelde ilkokul ve ortaokula giden çocuklarımız geliyor. Biz onlara eğlenceli bilim etkinlikleri, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, beslenme alışkanlıkları ve müzik etkinlikleri gibi faaliyetler yapıyoruz. Yaz etkinliklerimiz keyifli ve eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın yaz tatillerini boş geçirmemeleri bizleri için çok önemli. Yaz kurslarımıza ilgi geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllarda kurslarımız Ramazan aylarına geldiği için etkileniyorlardı. Ama bu yıl daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Kurslarımıza kız öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni de kız öğrencilerimiz daha çok sanata ve sosyal aktivitelere fazla ilgili olduğu için katılımı fazla olduğunu ifade edebilirim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku