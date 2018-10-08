Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç içerisinde uyuşturucu bulunduran 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç içerisinde uyuşturucu bulunduran 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’dan Nevşehir’e bir araç içerisinde uyuşturucu getirildiğine dair alınan ihbar sonrasında şüpheli araç polis ekipleri tarafından Nevşehir’e giriş yaptığı esnada durduruldu. Narkotik köpeği Su tarafından araç içerisinde yapılan arama sonrasında araç içerisinde 150 gram metamfetamin ele geçirilirken araç sürücü 42 yaşındaki F.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.