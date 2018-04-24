Nevşehir’de Voleybol hakemliği kursu açılacak

Voleybol Federasyonu tarafından Nevşehir’in ev sahipliğinde voleybol hakemliği kursu açılacak.

Voleybol Federasyonu tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü ev sahipliğinde 10 Mayıs 12 Mayıs tarihleri arasında voleybol hakemliği kursu açılacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Voleybol hakemliği kursuna katılmak isteyenlerin 2 Mayıs tarihine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.