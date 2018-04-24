NEVŞEHİR:
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24 Nisan 2018 Salı 17:19

Nevşehirspor, 3. Lig’e yükselme maçını Antalya’da oynayacak

off müsabakalarında mücadele hakkı kazanan Nevşehirspor 29 Nisan Pazar günü Antalya’da Ödemişspor ile karşılaşacak.Geçtiğimiz hafta Ankara’da Kırşehir Belediyespor’a ile 3.Lige yükselme play-off karşılaşmasında 1-0 mağlup olan...

Nevşehirspor, 3. Lig'e yükselme maçını Antalya'da oynayacak
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off müsabakalarında mücadele hakkı kazanan Nevşehirspor 29 Nisan Pazar günü Antalya’da Ödemişspor ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da Kırşehir Belediyespor’a ile 3.Lige yükselme play-off karşılaşmasında 1-0 mağlup olan Nevşehirspor ikinci maçında Ödemişspor ile karşılaşacak. 29 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Antalya Cine Madran stadyumunda Ödemişspor ile karşılaşacak olan Nevşehirspor karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde 13 yıl aranın ardından yeniden profesyonel ligde mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Ödemişspor ise 3.Lig yükselme play-off ilk maçında Serik Belediyespor’a 5-0 mağlup olmuştu.
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